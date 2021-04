Afghanistan: Nato, conclusione missione in quadro rinnovato sostegno a processo pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli alleati ei partner della Nato continueranno a sostenere l'Afghanistan, il suo popolo e le sue istituzioni nel promuovere la sicurezza e sostenere i risultati degli ultimi 20 anni. Ritirare le nostre truppe non significa porre fine alle nostre relazioni con l'Afghanistan. Piuttosto, questo sarà l'inizio di un nuovo capitolo. Una pace sostenibile in Afghanistan avrà alla sua base un accordo di pace duraturo, completo e inclusivo che ponga fine alla violenza, salvaguardi i diritti umani di tutti gli afgani, in particolare donne, bambini e minoranze, difenda lo stato di diritto e garantisca che l'Afghanistan non sarà mai più un rifugio sicuro per i terroristi", hanno specificato gli alleati. (segue) (Beb)