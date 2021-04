Etiopia: Amnesty conferma morte di tre civili in attacco condotto dalle forze eritree ad Adua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia era stata diffusa in precedenza da fonti locali citate da alcuni media regionali, tra cui il portale "Eritrea Hub" e il quotidiano "Somali Guardian", secondo cui un camion militare con a bordo militari eritrei stava transitando per strada quando ha incontrato un tuk-tuk (il tradizionale taxi a tre ruote) che, sollecitato a spostarsi, ha tardato a sgomberare il passaggio al che i militari eritrei avrebbero aperto il fuoco. Lo scorso 3 aprile il ministero degli Esteri etiope ha annunciato in una nota che le truppe eritree avrebbero iniziato a ritirarsi dal Tigrè a seguito delle ripetute pressioni internazionali. La notizia è stata confermata in seguito dal premier Abiy Ahmed il quale ha inoltre ringraziato l'Eritrea per aver sostenuto con il suo esercito le truppe di Addis Abeba impegnate nel conflitto. Le dichiarazioni sono state tuttavia smentite da fonti stampa locali che nei giorni scorsi hanno segnalato l'ingresso di militari eritrei nel Tigrè dai valichi frontalieri di Zalambessa e Sememma. (segue) (Res)