Etiopia: Amnesty conferma morte di tre civili in attacco condotto dalle forze eritree ad Adua (3)

- Alla fine di marzo, inoltre, testimoni oculari citati dal quotidiano "Sudan Tribune" hanno accusato le forze eritree di aver ucciso due rifugiati in fuga dal centro di accoglienza di Hamdayet, al confine fra Sudan ed Etiopia. Secondo le stesse fonti, le vittime sono due rimpatriati etiopi che sono stati uccisi nell'area di Dima, mentre e altri due sono rimasti feriti e altri 76 sono sfuggiti all'attacco. I rifugiati, secondo quanto riferito, erano in viaggio dal centro di Hamdayet alla città di Humera, nella regione settentrionale del Tigrè. Alcuni dei sopravvissuti all'attacco hanno trasportato i feriti in Sudan per essere curati. Molti rifugiati etiopi che sono recentemente fuggiti dalle loro aree di origine dopo lo scoppio dei combattimenti nella regione del Tigrè hanno deciso di tornare a casa a causa della mancanza di servizi nei centri di accoglienza affollati, poiché i due campi esistenti sono pieni e un terzo non è stato ancora stabilito. Il mese scorso il primo ministro Ahmed, di ritorno da una visita ufficiale ad Asmara, ha annunciato che l'Eritrea avrebbe ritirato le sue truppe dalla regione del Tigrè, ammettendo per la prima volta il loro coinvolgimento nella guerra contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). (Res)