Roma: Calabria (FI), bene approvazione mozione per 150 anni, avanti su legge costituzionale

- "L'approvazione al Senato della mozione per la celebrazione dei 150 anni della proclamazione di Roma Capitale, che ha trovato la più ampia condivisione, sia il primo passo per un accordo altrettanto esteso anche sulla proposta di legge costituzionale per l'attribuzione a Roma di quei poteri che saranno in grado di farla concorrere alla pari con le altre capitali europee". Così in una nota la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, relatrice della proposta di legge costituzionale per Roma Capitale. "Il testo di riforma costituzionale sta procedendo il suo iter in Commissione Affari costituzionali alla Camera. L'intenzione è di offrire alla Capitale il ruolo che le spetta di traino e immagine del Paese nel mondo", conclude. (Com)