Afghanistan: presidente Ghani a Biden, forze sicurezza afgane in grado di difendere il nostro popolo

- Le forze di sicurezza e difesa dell'Afghanistan “sono pienamente in grado di difendere il loro popolo e il loro Paese, cosa che hanno sempre fatto e per cui la nazione afgana rimarrà per sempre grata”. Lo ha dichiarato il presidente afgano Ashraf Ghani in un messaggio sul suo profilo Twitter a seguito della conversazione telefonica con l’omologo statunitense Joe Biden. “Stasera ho avuto una telefonata con il presidente Biden in cui abbiamo discusso della decisione degli Stati Uniti di ritirare le loro forze dall'Afghanistan entro l'inizio di settembre. La Repubblica islamica dell'Afghanistan rispetta la decisione degli Stati Uniti e lavoreremo con i nostri partner statunitensi per garantire una transizione senza intoppi”, ha dichiarato Ghani. “Mentre ci stiamo spostando nella fase successiva del nostro partenariato, continueremo a lavorare con i nostri partner di Stati Uniti e Nato negli sforzi di pace attualmente in corso”, ha aggiunto Ghani.(Res)