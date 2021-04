Cultura: Rai vince il Digital diversity brand award per l'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma "Virtual lis - Didattica" Rai vince il premio "digital" ai Diversity brand awards 2021, i riconoscimenti alle aziende capaci di veicolare al mercato finale il loro reale impegno sul fronte della diversità e dell'inclusione. E' quanto si legge in una nota della Rai. Il Digital diversity brand award ha voluto così premiare l’iniziativa che più di altre ha saputo "utilizzare la tecnologia in maniera differenziante nello sviluppo di una cultura di inclusione". Virtual lis è un progetto realizzato dal Crits Rai, il Centro ricerche, innovazione tecnologica e sperimentazione della Rai a Torino, rivolto alle persone sorde segnanti, con un Avatar che si esprime nella lingua italiana dei segni. La piattaforma, inoltre, è arricchita da un’applicazione pensata per la didattica, che tramite il "Dizionario" consente di visualizzare tutti i segni LIS presenti nel database e attraverso la sezione "Traduzione" permette di generare nuovi contenuti. La piattaforma Rai è stata premiata per "aver compreso che in tutti i contesti è fondamentale sentirsi incluse e inclusi, dal mondo scolastico al mondo culturale fino a quello professionale - sono le motivazioni del riconoscimento - e per aver semplificato e reso accessibile la fase di progettazione di contenuti nella lingua italiana dei segni mediante avatar digitali". Per il terzo anno consecutivo Rai è stata inserita nella lista delle aziende più inclusive, nella top 20 del "Diversity brand index". (Com)