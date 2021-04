Farnesina: M5S, grazie a nostra norma più diritti al personale di ambasciate e consolati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a una battaglia targata Movimento 5 Stelle, oggi diamo maggiori tutele e diritti a circa 3 mila persone che lavorano in ambasciate e consolati. Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri. "Non si tratta di diplomatici, come erroneamente si pensa, ma di personale a contratto che supporta l'attività diplomatica italiana nel mondo e che svolge un ruolo importantissimo nell'assicurare operatività alle nostre numerose rappresentanze. Lavoratori che, con l'approvazione in via definitiva di una norma a prima firma della nostra deputata Tiziana Ciprini, avranno d'ora in avanti maggiori garanzie contrattuali. L'avevamo promesso: non lasceremo nessun indietro", si legge nella nota. (Com)