Svizzera: Covid, governo annuncia riaperture a partire dal 19 aprile

- Le autorità della Svizzera hanno annunciato la riapertura dei raduni di massa negli spazi pubblici a partire dal prossimo 19 aprile. Lo ha annunciato oggi il capo del dipartimento federale degli Affari interni, Alain Berset. "Questa mattina abbiamo deciso di riaprire le terrazze di ristoranti, cinema e centri fitness, oltre a consentire lo svolgimento di eventi di massa", ha detto Berset in una nota. Le nuove linee guida, che entreranno in vigore lunedì prossimo, consentono alle persone di visitare le terrazze pubbliche, ma limitatamente a gruppi di quattro persone che dovranno rimanere seduti ai tavoli e dovranno registrare la loro presenza. Luoghi come teatri, sale da concerto, zoo e parchi pubblici riapriranno al pubblico, a condizione del rispetto del distanziamento sociale e dell'uso delle mascherine protettive, obbligo che decade per chi si è già vaccinato o ha già contratto il virus. Le riunioni all'aperto resteranno invece limitate a 100 partecipanti e le riunioni in spazi chiusi a 50, mentre le attività private come lo sport saranno limitate a non più di 15 persone. (Geb)