Etiopia: domani riunione del Consiglio di sicurezza Onu sul Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà domani, 15 aprile, una riunione a porte chiuse per discutere la situazione nella regione del Tigrè, in Etiopia. Lo ha annunciato ai giornalisti l'ambasciatore vietnamita alle Nazioni Unite, Dang Dinh Quy, che presiede il Consiglio di sicurezza per il mese di aprile. "Domani mattina (pomeriggio in Italia) il Consiglio terrà una riunione sul Tigrè", ha detto Quy. In precedenza la rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, Pramila Patten, aveva affermato che la violenza sessuale nella regione del Tigrè è contrassegnata da "un livello di crudeltà oltre la comprensione" e che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "non può continuare a ignorare i crimini di guerra che vengono commessi lì". Parlando al Consiglio di sicurezza, Patten ha detto che sono state segnalate almeno 100 accuse di stupro da quando sono scoppiate le ostilità a novembre, ma ha aggiunto che la portata delle atrocità è attualmente sconosciuta. I combattimenti nel Tigrè sono scoppiati a novembre dopo che il governo etiope ha accusato il partito al governo locale - il Fronte di liberazione popolare del Tigre (Tplf) - di aver attaccato una base militare regionale per dirottare armi e armare una milizia antigovernativa. Da allora il conflitto che ne è seguito ha fatto sì che migliaia di etiopi diventassero rifugiati nel vicino Sudan. Gruppi internazionali per i diritti umani hanno denunciato possibili crimini nel Tigrè, compresi quelli commessi dalle truppe eritree. (Nys)