Iran: Aiea, Teheran ha quasi completato i preparativi per arricchire l'uranio al 60 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sabotaggio della centrale di Natanz, dove un interruzione di energia elettrica ha danneggiato lo scorso 11 aprile diverse centrifughe, le autorità iraniane hanno puntato il dito espressamente contro Israele. "Le nostre attività nucleari saranno puramente e decisamente pacifiche, e sotto la supervisione dell'Agenzia (internazionale per l'energia atomica, Aiea)", ha detto Rohani, aggiungendo che "il nostro arricchimento al 60, 20 e 3 per cento è pacifico e sotto la supervisione dell'Agenzia". “Siamo chiari e diciamo che gli Stati Uniti devono ritornare alle condizioni del 2015, e appena gli Usa soddisferanno i loro impegni e noi lo avremo verificato ritorneremo a rispettare i nostri”, ha detto Rohani. L’arricchimento con esafluoruro di uranio fino al 60 per cento sarà “effettuato in due cascate di centrifughe Ir-4 e Ir-6 a Natanz”, ha annunciato ieri sera su Twitter Kazem Gharibabadi, rappresentante permanente dell’Iran presso le organizzazioni internazionali a Vienna. “La modifica del processo è appena cominciata e ci attendiamo di accumulare il prodotto la prossima settimana. Ciò migliorerà significativamente sia la qualità sia la quantità dei prodotti radiofarmaceutici”, prosegue il tweet. Ieri il viceministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, ha annunciato l'inizio dell'arricchimento dell’uranio al 60 per cento nell’impianto di Natanz, recentemente colpito dal sabotaggio attribuito ad Israele. Araghchi si trova attualmente nella capitale austriaca Vienna, per partecipare ad un nuovo ciclo di colloqui della Commissione mista per il controllo del Piano globale d’azione congiunto (l’accordo sul nucleare iraniano). Citato dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, Araghchi ha dichiarato che altre 1.000 centrifughe con una capacità di arricchimento superiore del 50 per cento a quelle attualmente in uso verranno aggiunte all’impianto di Natanz, oltre a sostituire quelle danneggiate dal sabotaggio dell’11 aprile scorso. (Res)