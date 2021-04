Fiumicino: finanziere trovato morto in casa con compagna, ipotesi omicidio suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 43 anni e la compagna coetanea sono stati trovati morti nella loro abitazione in viale Portico Placidiano a Fiumicino. L’uomo era un finanziere che prestava servizio nella caserma di Viale Traino e il ritrovamento è stato fatto da un altro finanziere che, non vedendolo al lavoro e telefonando al collega senza avere risposta, alle 18 è entrato in casa trovando i corpi senza vita dei due, uccisi da un colpo di pistola ciascuno. Si ipotizza, quindi, che l’uomo, al culmine di una lite, abbia prima ucciso la donna con la pistola di ordinanza e poi si sia ucciso con la stessa arma. Sul caso indaga la polizia del commissariato di Fiumicino e la guardia di Finanza.(Rer)