Argentina: negoziato con Fmi, ministro Economia Guzman chiude tappa in Italia del tour europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha lasciato Roma per recarsi a Madrid, penultima tappa del tour europeo iniziato domenica a Berlino e che si chiuderà venerdì con tappa a Parigi. Una missione centrata sulla necessità di procedere "a passo spedito" per "costruire consenso" sul negoziato aperto per rivedere il debito dal 52 miliardi di dollari contratto nel 2018 con il Fondo monetario internazionale (Fmi) dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri. Si tratta di mettere assieme un "appoggio ampio" tra gli azionisti europei del Fondo, cosi come con gli interlocutori del Club di Parigi, con cui Buenos Aires ha un'altra pendenza. La giornata di Guzman si è chiusa col bilaterale con l'omologo Daniele Franco, che fonti del ministero argentino definiscono "soddisfacente e produttivo". Un incontro che ha permesso anche di incrociare i motivi del negoziato con l'agenda "innovativa" e ricca di "contenuti profondi" del G20, di cui l'Italia esercita la presidenza di turno. (segue) (Res)