Afghanistan: fonti stampa, Paesi Nato concordano avvio ritiro delle truppe (2)

- Blinken ha spiegato che il presidente Joe Biden parlerà di questo tema tra poche ore negli Stati Uniti mentre il segretario di Stato è a Bruxelles "per lavorare a stretto contatto con i nostri alleati, con il segretario generale, sul principio che abbiamo stabilito dall'inizio": andare insieme, adattarci insieme e lasciare il Paese insieme. "Lavoreremo a stretto contatto, nelle settimane e nei mesi a venire, per un ritiro sicuro, deliberato e coordinato delle nostre forze dall'Afghanistan. Ma anche se lo facciamo, il nostro impegno per l'Afghanistan, per il suo futuro, rimarrà. E ne parleremo anche oggi", ha spiegato. Blinken ha sottolineato che nella riunione di oggi si discuterà delle preoccupazioni, "condivise in tutta l'Alleanza e tra i Paesi membri, sulle azioni della Russia in Ucraina e nelle vicinanze, in particolare il significativo ammassamento di forze, il più grande dal 2014". E "parleremo del futuro della nostra Alleanza" perché "è di vitale importanza che la Nato rimanga forte, efficace e unita in futuro". (Beb)