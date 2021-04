Cultura: Lazio Crea su concessione ristori, consigliera De Vito sbaglia graduatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pubblicazione degli elenchi dell’avviso per la concessione di ristori ad associazioni culturali e Aps ha visto due fasi separate e distinte che sono, evidentemente, la causa dei fraintendimenti denunciati nelle ultime ore dalla consigliera regionale Francesca De Vito". Lo dichiara in una nota Luigi Pomponio, presidente di Lazio Crea spa, a seguito delle dichiarazioni della consigliera regionale Francesca De Vito (M5s) circa le criticità riscontrate nelle graduatorie dell’avviso pubblico per la concessione di ristori ad associazioni culturali e Aps. "Il primo elenco pubblicato sul sito di Lazio crea, infatti, si riferisce alle domande che avevano superato la fase di istruttoria e che, potenzialmente, avrebbero potuto accedere ai ristori sulla base di quanto autodichiarato - continua la nota -. Per richiedere il contributo, infatti, è stata presentata con Pec una domanda contenente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46, 47 del Dpr n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni. La commissione ha quindi quantificato i contributi e, per il principio di trasparenza, l’elenco è stato pubblicato per intero e secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande". (segue) (Com)