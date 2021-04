Cultura: Lazio Crea su concessione ristori, consigliera De Vito sbaglia graduatoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In seconda istanza - prosegue Luigi Pomponio, presidente di Lazio Crea spa -, a fronte del numero molto elevato di domande presentate e al fine di verificare che i ristori fossero concessi solo agli aventi diritto sulla base dei requisiti previsti dall’Avviso, abbiamo provveduto a richiedere documentazione aggiuntiva a tutte le associazioni e abbiamo attivato la fase dei controlli che sono stati effettuati sul totale delle richieste e non solo al 10% individuato a campione come indicato nel bando. Solo dopo l’esito dei controlli, è stata pubblicata la graduatoria definitiva che ha comportato l’esclusione di 425 associazioni non aventi titolo. Va fatto presente inoltre che, trattandosi di un bando a sportello per la concessione di ristori, per avere accesso ai fondi è sufficiente che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, fino naturalmente ad esaurimento delle risorse a disposizione. Risorse alle quali, come è stato già annunciato dalla Regione Lazio, si aggiungeranno ulteriori 2,8 milioni di euro dal Fondo Por-Fesr 2014-2020 per lo scorrimento delle graduatorie", conclude il presidente. (Com)