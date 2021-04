Capitale: Rauti (Fd'I), se non rilanciamo Roma penalizziamo l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ha sottoscritto e votato la mozione per Roma Capitale perché non si tratta esclusivamente di celebrare adeguatamente la ricorrenza dei 150 anni della proclamazione di Roma capitale d'Italia (3 febbraio 1871) ma anche di valorizzarne concretamente il ruolo e le sue funzioni specifiche". Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti. "I poteri speciali di Roma Capitale sono una vexata quaestio che si trascina da anni e non è stata esclusiva responsabilità della pandemia la mancanza di attenzione istituzionale nei confronti delle ultime ricorrenze da celebrare. Purtroppo esiste un vulnus profondo nella mancata attribuzione di poteri speciali a Roma e nella conseguente assenza di fondi adeguati e in grado di porre, finalmente, la nostra Capitale al pari delle altre capitali europee - spiega -, e Fratelli d'Italia da sempre si batte perché questa attribuzione di poteri e risorse si concretizzi, nella piena attuazione della Riforma prevista". (segue) (Com)