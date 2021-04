Capitale: Rauti (Fd'I), se non rilanciamo Roma penalizziamo l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per portare a compimento questo processo non è bastata la modifica costituzionale che specifica come Roma sia la capitale della Repubblica italiana, né è stata sufficiente la legge ordinaria, alla quale non sono seguiti i necessari decreti attuativi - prosegue Rauti -. Fd'I ha proposto di inserire nel Pnrr i poteri speciali di Roma e di prevedere risorse per un miliardo all’anno per sei anni; la proposta non è stata accolta e restano insufficienti gli stanziamenti per Roma del Recovery Plan, a dimostrazione della perdurante disattenzione nei confronti di Roma che, oltre ad essere la capitale d'Italia, è anche la capitale della Chiesa Cattolica, e vanta un centro storico riconosciuto come sito dell'Unesco ed un patrimonio artistico e monumentale straordinario. Rilanciare Roma, attraverso l'attribuzione di poteri speciali, è una questione nazionale e non solo, anche internazionale per la vocazione stessa della 'città eterna', definita da Goethe 'capitale del mondo'. Roma è storia, civiltà, orgoglio e se non la rilanciamo, non investiamo sul futuro della Nazione e penalizziamo non solo la città, ma l’Italia intera" conclude la senatrice di Fratelli d'Italia. (Com)