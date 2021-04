Industria: Urso (Fd'I), importante approvazione dei documenti di Fratelli dItalia su politica industriale ed estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo sia importante quanto oggi accaduto al Senato: questa mattina è stata approvata la politica industriale proposta da Fratelli d’Italia per salvaguardare la siderurgia italiana e nel pomeriggio è stato approvato sempre in Aula il nostro documento di indirizzo sulla politica delle sanzioni che è un atto fondamentale della politica estera italiana". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso. "Questa è la prova di quanto significativa sia la opposizione patriottica e quindi costruttiva che Giorgia Meloni ha indicato alla destra italiana. Sulla politica estera come sulla politica industriale è bene che il Parlamento adotti posizioni chiare, condivise e strategiche, che non mutino al cambiare dei governi. Il fatto che la maggioranza abbia condiviso le nostre proposte - conclude Urso - è la dimostrazione che le ragioni della destra italiana sono le ragioni dell’Italia". (Com)