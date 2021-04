Rai: Capitanio (Lega), grazie a nostro pressing riaperta sede Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poco alla volta si vedono i frutti del lavoro con cui la Lega sta rimettendo in ordine la gestione delle sedi estere della Rai, che costano agli italiani centinaia di migliaia di euro di canone. Abbiamo appreso oggi che la corrispondente Giovanna Botteri, dopo le interrogazioni della Lega, è rientrata a Pechino. La sede cinese era scoperta e in silenzio dall'agosto del 2020 per una serie di motivi su cui vogliamo fare chiarezza. Ora si torna alla normalità, anche se rimane la grave responsabilità di aver lasciato spento un faro di democrazia e trasparenza proprio nell'epicentro di questo dramma planetario. Auguriamo alla giornalista Botteri buon lavoro, con l'auspicio che contribuisca a fare chiarezza sulla reale origine della pandemia cinese che ha messo in ginocchio il mondo". Lo dichiara in una nota Massimiliano Capitanio, deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai. (Com)