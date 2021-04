Sanità: Zampa (Pd), benvenuta ogni iniziativa per valutare impatti pandemia Covid-19 su infanzia e adolescenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I temi della salute e del benessere di infanzia e adolescenza sono da sempre all'attenzione del Partito democratico. L'aspirazione ad una società più equa, inclusiva e che consideri al pari della medesima attenzione tutte le persone in crescita dalla loro nascita all'età evolutiva e adolescenziale, ha trovato espressione in atti normativi e battaglie di civiltà. Oggi come partito siamo chiamati a partecipare alla ricostituzione della salute mentale e del benessere di bambine, bambini e giovani anche alla luce dell'impatto della pandemia Covid-19". Lo dichiara Sandra Zampa, responsabile del Partito democratico Salute, in relazione alla mozione presentata alla Camera per creare un capitolo specifico nell'ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) dedicato a tutti gli investimenti a favore dell'infanzia. "Siamo consapevoli - continua Zampa in una nota - che dobbiamo guardare al bambino in ogni segmento della sua vita, casa, scuola, mondi ricreativi per poter capire quali siano i bisogni, quali siano le risorse, quali i pericoli e considerare salute e benessere correlati anche alla condizione sociale e al rischio di marginalizzazione dai sistemi di supporto e cura. La scuola è sicuramente uno snodo nevralgico del sistema di allerta. Non si può e non si deve chiedere agli insegnanti di esercitare competenze improprie, ma è doveroso garantire una formazione che aiuti ad intuire precocemente la presenza di problematicità perché siano adeguatamente trattate". (segue) (Com)