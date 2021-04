Portogallo: Covid, approvata proroga stato di emergenza fino al 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento portoghese ha approvato oggi la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile senza alcuna novità normativa rispetto alla precedente. "In linea con la gradualità del piano di riapertura, è necessario salvaguardare i passi da compiere nel prossimo futuro", ha spiegato il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, evidenziando la necessità di mantenere lo stato di emergenza per altri 15 giorni. La scorsa settimana il capo dello Stato portoghese aveva auspicato che questo fosse l'ultimo rinnovo in coincidenza con la fine di aprile.(Spm)