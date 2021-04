Bolivia: sorpreso con mazzetta da 20mila dollari, arrestato ministro del governo Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo rurale della Bolivia, Edwin Characayo, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre riceveva una mazzetta di 20.000 dollari. Lo ha riferito oggi il ministro degli Interni, Eduardo del Castillo, in una conferenza stampa. Il ministro è accusato di "corruzione, concussione e abuso di autorità". Del Castillo ha affermato quindi che l'arresto di Characayo dimostra che per il governo del presidente Luis Arce, "ogni persona che compie crimini di corruzione verrà indagata e punita in base all'ordinamento giuridico". "Non permetteremo atti di corruzione nel nostro Paese in nessun modo, il mandato del presidente (Arce) e del vice presidente è chiaro, tolleranza zero per la corruzione ovunque provenga", ha spiegato il ministro. (Brb)