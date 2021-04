Trasporti: Flati (M5s), circa un milione di euro per servizi scolastici a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti ha messo a disposizione risorse per 20 milioni di euro volte a ristorare delle perdite di fatturato causate dal Covid, le società che si occupano del trasporto scolastico in tutta Italia. "Oggi è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari delle somme previste dal decreto ministeriale, reso operativo pochi giorni fa. Alle aziende romane andranno oltre 971 mila euro, per compensare i mancati ricavi a seguito delle restrizioni rese necessarie dalla pandemia". Lo dichiara in una nota Francesca Flati, deputata romana del Movimento 5 Stelle. "Una buona notizia per il settore che, grazie a queste risorse, potrà sopperire, anche se solo in parte, alle perdite registrate nell'anno scolastico 2019-2020", conclude Flati. (Com)