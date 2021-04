Sudafrica: ex presidente Zuma, proposta della Corte suprema su accuse di oltraggio è una "farsa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corte suprema, Mogoeng Mogoeng, aveva concesso tempo a Zuma fino a oggi per depositare un affidavit non più lungo di 15 pagine per far sapere con quale pena avrebbe dovuto, a suo avviso, essere condannato se ritenuto colpevole di oltraggio alla Corte. Il mese scorso Zuma si era detto pronto ad essere incarcerato se i giudici lo avessero deciso. In una dichiarazione diffusa dal suo ufficio, l'ex capo dello Stato era quindi tornato a negare le accuse di corruzione nei suoi confronti e aveva ribadito di non voler comparire davanti alla commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le accuse di corruzione contro di lui poiché ha perso la fiducia nel sistema giudiziario del Sudafrica. "Tutto quello che ho detto è che non ho paura di andare in prigione. Tuttavia non mi sottoporrò a un sistema giudiziario oppressivo e ingiusto", aveva affermato l'ex presidente, costretto alle dimissioni nel febbraio 2018 a seguito delle accuse di corruzione nei suoi confronti. La Corte costituzionale sudafricana si è riservata la sentenza nel caso di oltraggio contro Zuma, presentato dalla stessa commissione d'inchiesta che accusa l'ex capo dello Stato di aver "deliberatamente" rifiutato di comparire davanti ad essa in diverse occasioni, nonostante un'ordinanza del tribunale gli chiedesse di farlo. (segue) (Res)