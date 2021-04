Sudafrica: ex presidente Zuma, proposta della Corte suprema su accuse di oltraggio è una "farsa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato della commissione, Tembeka Ngcukaitobi, ha dichiarato ieri che il mancato rispetto della convocazione da parte di Zuma è stato "deliberato e cinico". La commissione d'inchiesta, presieduta dal giudice Raymond Zondo, ha convocato ieri a comparire anche l'attuale presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa. "Questa decisione è in linea con le numerose dichiarazioni pubbliche del presidente in cui ha espresso la sua disponibilità a testimoniare davanti alla commissione", ha detto la presidenza in una nota. Nel corso degli ultimi due anni, la commissione Zondo ha tenuto una serie di udienze per accertare le responsabilità dell'ex presidente Zuma e di altri collaboratori. Durante i dieci anni della presidenza Zuma, Ramaphosa è stato sia vicepresidente del Sudafrica che numero due dell'Anc, partito che Zuma guidò dal 2007 al 2017 e dal quale fu costretto a dimettersi a febbraio del 2018 per le accuse di corruzione. Zuma, che ha autorizzato la formazione della commissione d'inchiesta mentre era ancora in carica, è comparso davanti alla commissione l'anno scorso ma da allora ha boicottato le udienze, sostenendo che il giudice Zondo non fosse imparziale. (Res)