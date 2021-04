Reddito cittadinanza: Crimi, indispensabile, ora controlli sempre più stringenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito di cittadinanza "è una misura indispensabile". Lo afferma su Facebook il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, commentando il giudizio positivo sulla misura espresso dall'Ocse. "Oggi è data per acquisita questa forma di sostegno e vicinanza dello Stato nei confronti dei cittadini in difficoltà, ma non dimentico le battaglie e le resistenze incontrate per porre questo tema all'attenzione della politica e per farlo approvare. Chi continua a demonizzarla è fuori dal tempo, non ha idea di quante famiglie si siano salvate dalla povertà assoluta grazie a questa misura. Ora - conclude Crimi - dobbiamo portare a compimento il progetto con serie politiche attive e controlli sempre più stringenti". (Rin)