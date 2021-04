Slovenia: ministro Esteri Logar, nostra strategia sui Balcani non è cambiata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo documento viene ribadito che la Bosnia Erzegovina deve rimanere al centro dell'attenzione dell'Ue, che l'adesione del Paese è sia una priorità che un'aspirazione e che per raggiungere questo obiettivo è necessaria una trasformazione globale dell'intera società. Uno dei primi obiettivi di questo percorso è acquisire lo status di Paese candidato, per il quale è necessario soddisfare 14 priorità definite dalla Commissione europea. Le dichiarazioni di Komsic del 12 aprile su quanto detto dal capo dello Stato sloveno Pahor a Sarajevo hanno trovato la replica dell'ufficio della presidenza di Lubiana. Il presidente Borut Pahor "sostiene l'integrità territoriale, la prospettiva europea e lo sviluppo pacifico della Bosnia Erzegovina", hanno precisato dall'ufficio della presidenza all'emittente "N1". "Il presidente Pahor vuole che la Bosnia Erzegovina entri a far parte dell'Unione europea il prima possibile. Sottolinea sempre l'importanza dell'approccio geopolitico all'allargamento dell'Unione europea che includerebbe anche la Bosnia Erzegovina, che attualmente ha il collegamento formale più debole con l'Ue. (segue) (Seb)