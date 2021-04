Slovenia: ministro Esteri Logar, nostra strategia sui Balcani non è cambiata (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Pahor mette regolarmente in guardia contro le idee sulla caduta della Bosnia Erzegovina e il ridisegno dei confini nei Balcani occidentali. In quel contesto, a causa della sua preoccupazione per queste idee, ha chiesto informazioni ai suoi interlocutori, a tutti e tre i membri della presidenza bosniaca, durante la sua visita a Sarajevo a marzo", hanno dichiarato le fonti dell'ufficio della presidenza slovena. Nella giornata di ieri il portavoce Ue Peter Stano ha dichiarato che la posizione di Bruxelles sui Balcani occidentali e sui confini in quella regione è "molto chiara" e non c'è nulla da modificare. Stano ha così replicato alle domande dei giornalisti sul presunto "non paper" inviato a Bruxelles dal premier sloveno Janez Jansa, la cui esistenza è stata smentita dallo stesso primo ministro. Stano ha affermato di non essere a conoscenza di tale documento e ha suggerito di rivolgere qualsiasi domanda in merito ai partner sloveni o al Consiglio europeo. (segue) (Seb)