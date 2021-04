Covid: Pichetto, impegno Mise per riaperture commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo economico è impegnato a portare avanti la questione di una riapertura rapida delle attività commerciali nelle aree pubbliche anche nelle zone rosse. E' quanto ha dichiarato il viceministro Gilberto Pichetto Fratin, a seguito dell'incontro con Ana, l'Associazione nazionale degli ambulanti - Ugl, avvenuto questo pomeriggio nella sede del dicastero di Via Veneto. L'incontro fa seguito a quelli già avvenuti nelle scorse settimane con le associazioni di settore, Fiva, Anva, ed altre organizzazioni. E' quanto si legge in una nota. Più in particolare - continua la nota - il viceministro ha ribadito la volontà di portare all'attenzione del governo le necessità proprie del comparto degli ambulanti e di individuare ogni possibile soluzione, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle misure di contrasto al Covid, che vadano in direzione di una progressiva ripresa delle attività economiche. Nel corso dell'incontro, inoltre, Pichetto ha riconfermato l’impegno già espresso negli incontri con altre associazioni, a verificare con i tecnici del Mise la possibilità di prorogare il termine di presentazione del documento unico di regolarità contributiva per le procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni e autorizzazioni amministrative. Infine - conclude la nota - sugli aspetti legati ai ristori, il viceministro con delega al commercio, ha sottolineato l'esigenza di individuare soluzioni a favore della categoria. (Com)