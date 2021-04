Viabilità: su A8 Milano-Varese chiusure notturne allacciamento con A4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività previste dal piano di manutenzione in corso sul viadotto "Fiorenza" - che per specifiche tecniche necessitano di essere eseguite in assenza di traffico - sarà chiuso, per chi proviene da Varese, l'allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, in direzione di Brescia, nelle tre notti consecutive di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 aprile, con orario 22-5. In alternativa Autostrade consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 della A8 e seguire le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza. In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Milano viale Certosa, sulla A4 e rientrare dallo stesso, in direzione di Brescia. (Com)