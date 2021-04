Libia: scontri tra le forze di Haftar nella città di Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso violenti scontri tra milizie legate all’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar nella città di Sirte, nella Libia centrale. Lo confermano ad “Agenzia Nova” fonti locali, secondo cui le milizie coinvolte starebbero facendo uso di armi medie e pesanti. I combattimenti starebbero interessando il secondo distretto di Sirte, dove l’esplosione di una granata ha danneggiato un edificio situato vicino alla sede della Mezzaluna rossa. Come indicato dalle fonti di “Agenzia Nova”, le cause degli improvvisi scontri violenti sono ancora sconosciute e non è ancora chiara l'identità delle brigate di Haftar coinvolte nei combattimenti.(Lit)