Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- VARIEWebinar “Le competenze per la transizione 4.0 - L'esperienza degli Its lombardi”. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, la referente Confindustria Lombardia per la valorizzazione degli Its Monica Poggio, l’assessore Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli, la consigliera del ministro dell'Istruzione per i rapporti con le Regioni e le Province autonome Cristina Grieco e il vice presidente per il capitale umano di Confindustria Giovanni Brugnoli.Sito di Confindustria Lombardia (ore 10.00)Presentazione del progetto di riqualificazione dell'immobile di largo Flaiano a Varese. Partecipano Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; Davide Galimberti, sindaco di Varese: Daniele Zanzi, vicesindaco di Varese; Marco Ascoli, presidente Fondazione Giacomo Ascoli; Angelo Tagliabue, rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria e Gianni Bonelli, dg Asst Sette Laghi.Modalità telematica (ore 11.00)Nell'ambito del ciclo “Conversazioni con…”, promosso da Ied Moda Milano, il talk "Disco culture and fashion through the cinema lenses: creativity and inclusivity" con il critico e curatore cinematografico internazionale Angelo Acerbi e il regista Mark Cristopher. Modera Alon Siman-Tov, coordinatore del Corso di Shoes and Accessories Design di Ied Moda Milano.Piattaforma Google Meet (ore 19.00)Associazione Democratici per Milano organizza per la videoconferenza “Europa, Italia, Lombardia. Vaccini: a che punto siamo?”. Intervengono la parlamentare europea Patrizia Toia, la deputata Beatrice Lorenzin, il vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Carlo Borghetti e Piera Landoni , responsabile del Dipartimento Salute e Welfare del Pd Milano Metropolitano.Diretta Facebook sulla pagina dell’Associazione Democratici per Milano (ore 21.00) (Rem)