Imprese: Vodafone tra i brand più inclusivi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone è tra i brand più inclusivi in Italia. A riconoscerlo il Diversity Brand Index 2021, progetto di ricerca curato da Diversity e Focus Mgmt e volto a misurare la capacità delle aziende di sviluppare con efficacia una cultura orientata alla diversity & inclusion, raccogliendo i migliori brand per posizionamento nel mercato e le loro attività in Italia nel 2020 in tema diversità e inclusione. Lo rende noto Vodafone. Vodafone è stata selezionata grazie al suo impegno nel contrastare ogni forma di violenza sulle donne. Il progetto preso in esame e riconosciuto è infatti Bright Sky, l'app di Fondazione Vodafone che mette a disposizione della comunità un sostegno concreto grazie alla tecnologia. Sviluppata in collaborazione con Cadmi – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato, Bright Sky è un'app gratuita che fornisce risorse e strumenti concreti alle donne che subiscono violenze e maltrattamenti, tra cui la mappatura dei servizi di supporto su tutto il territorio nazionale, la chiamata rapida al 112 attivabile con un singolo tocco su ogni pagina dell'app, oltre a questionari per valutare il rischio di una relazione e per sfatare stereotipi e luoghi comuni sul fenomeno della violenza. (segue) (Com)