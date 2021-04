Imprese: Vodafone tra i brand più inclusivi in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad essere riconosciuta anche la campagna di sensibilizzazione che Vodafone e la sua Fondazione hanno messo in campo per promuovere l'utilizzo dell'app e una sempre maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, Fondazione Vodafone ha infatti lanciato il video manifesto del progetto "ChiedoPerUnAmica". La campagna, firmata da We Are Social, ricalca una delle espressioni più utilizzate ironicamente sui social per porre domande imbarazzanti ma inverte il suo senso comune per creare un legame più confidenziale e sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere. Spesso, infatti, le donne che subiscono maltrattamenti non li riconoscono come tali: la famiglia, gli amici e i conoscenti possono allora essere fondamentali per creare consapevolezza. La campagna ha visto il coinvolgimento di Florencia Di Stefano-Abichain, Valeria Fioretta, Annie Mazzola e Valentina Ricci, che hanno chiesto alle loro followers di condividere storie e atteggiamenti non accettabili all'interno di una relazione e promosso l'utilizzo di Bright Sky. (segue) (Com)