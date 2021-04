Imprese: Vodafone tra i brand più inclusivi in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questa campagna ha fatto seguito l'iniziativa "ScrivoPerUnAmica". Lanciata l'8 marzo scorso, in occasione della Giornata Internazionale della donna, ScrivoPerUnAmica ha portato alla pubblicazione di una raccolta di storie dedicate alle diverse forme di violenza di genere, con le introduzioni di Ambra Angiolini e della Presidente di Fondazione Vodafone Marinella Soldi. Le storie, raccolte in un ebook scaricabile gratuitamente sulla homepage del sito della Fondazione, sono raccontate da un collettivo di scrittrici composto da Cristina Caboni, Cristina Chiperi, Clizia Fornasier, Giulia Muscatelli, Marzia Sicigano e Giada Sundas, a cui si aggiunge un capitolo speciale con la graphic novel di Fumettibrutti aka Josephine Yole Signorelli. Il progetto è stato accompagnato anche da un video di lancio dell'iniziativa e da una serie di approfondimenti sui canali social di Vodafone. "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – commenta Marinella Soldi, presidente di Fondazione Vodafone Italia – e lo siamo ancora di più perché ad essere valorizzato è stato un progetto nato dall'impegno di Vodafone e della sua Fondazione a sfruttare le potenzialità della tecnologia per contrastare la violenza sulle donne, una delle massime urgenze contemporanee, ulteriormente peggiorata con i lockdown imposti dall'emergenza sanitaria. Occuparsi di diversity, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita delle persone è oggi un obiettivo imprescindibile, ed è la missione che come Fondazione Vodafone portiamo avanti ogni giorno dal 2002". (Com)