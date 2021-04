Argentina-Italia: il ministro dell'Economia Guzman incontra le imprese italiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Guzman aveva incontrato in udienza privata anche Papa Francesco. Secondo quanto afferma un comunicato della delegazione argentina, nel corso del colloquio durato circa 50 minuti, il ministro ha esposto al Pontefice "le posizioni dell'Argentina sulla rinegoziazione del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e su come affrontare i problemi dell'architettura finanziaria ed economica internazionale che stanno provocando gravi problemi sociali, economici e di salute pubblica nel mondo". Il governo argentino aveva già ricevuto un importante appoggio da parte di papa Francesco nell'ambito del negoziato con l'Fmi in occasione del convegno "Nuove forme di solidarietà", organizzato nel febbraio del 2020 dalla Pontificia accademia delle Scienze sociali. In quella occasione, in presenza del direttore dell'Fmi, Kristalina Georgieva, Bergoglio aveva affermato che "non si può pretendere che i debiti contratti siano pagati con sacrifici insopportabili". (Abu)