Libano-Usa: sottosegretario di Stato Hale, leader politici dimostrino flessibilità

- Il sottosegretario di Stato degli Usa per gli Affari politici, David Hale, giunto ieri sera a Beirut nel tentativo di sbloccare lo stallo politico in corso da mesi sulla formazione del nuovo governo del Libano, ha fatto appello alla classe dirigente libanese affinché “dimostri flessibilità”. Hale lo ha affermato in una dichiarazione letta dopo un incontro con il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri. “Mi trovo oggi in Libano su richiesta del segretario di Stato Antony Blinken per discutere della grave crisi politica ed economica del Libano e per ribadire l’impegno dell’America nei confronti del popolo libanese”, ha detto Hale. “Gli Stati Uniti e i loro partner internazionali sono molto preoccupati per il fallimento nel far progredire la cruciale agenda delle riforme, reclamate da lungo tempo dal popolo libanese”, ha proseguito. “Mi sono recato in Libano a dicembre 2019 e successivamente ad agosto 2020, e ho sentito in questa occasione un’unanimità tra i dirigenti libanesi a favore di riforme che continuano a farsi attendere, sul piano economico, finanziario o della governance", ha detto Hale. (segue) (Res)