Libano-Usa: sottosegretario di Stato Hale, leader politici dimostrino flessibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, pochi progressi sono stati fatti. Milioni di libanesi soffrono per la crisi economica, oltre alla pandemia. Questo è il risultato di decenni di mala gestione, di corruzione, e di fallimento della classe politica nel fare passare prima di tutto l’interesse del Libano”, ha proseguito. “Il mio messaggio all’uscita dei miei colloqui di oggi è semplice: gli Stati Uniti e la comunità internazionale sono pronti ad aiutare, ma non possiamo fare niente di significativo senza i nostri partner libanesi. E’ tempo adesso di fare appello ai leader politici affinché dimostrino flessibilità a sufficienza per formare un governo capace di vere riforme. E’ l’unica via per uscire da questa crisi”, ha aggiunto. Hale ha incontrato prima di tutto il ministro uscente degli Esteri, Charbel Wehbi, e dopo Berri si è recato a parlare con il leader druso Walid Jumblatt. Nel pomeriggio il diplomatico Usa è stato ricevuto anche dal primo ministro designato Saad Hariri, in partenza per la Russia. La visita di Hale, che durerà fino a domani, ha luogo in un momento in cui il Paese dei cedri assiste a uno stallo totale nella formazione del nuovo esecutivo. (Res)