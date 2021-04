Emilia Romagna: Piccinini (M5s), incentivi su auto elettriche siano per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vera transizione ecologica passa soprattutto dalla possibilità per tutti i cittadini di avere a disposizione e utilizzare strumenti per inquinare di meno. Per questo per migliorare la qualità dell'aria, soprattutto per chi vive nel Bacino Padano, è necessario che vengano messi a disposizione incentivi specifici e sufficienti a rendere accessibili le auto elettriche anche ai cittadini che rientrano nelle fasce di reddito più basse. L'esatto contrario di quello che la Lega oggi proponeva nella sua risoluzione, secondo cui, chi non può permettersi un'auto elettrica può accontentarsi di una riconversione a metano o gpl. Inaccettabile". È quanto ha spiegato Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, riguardo alla risoluzione approvata oggi che richiede lo stanziamento di incentivi specifici all'interno del PNRR per l'acquisto di veicoli elettrici e votata oggi in commissione Ambiente. (segue) (Ren)