Emilia Romagna: Piccinini (M5s), incentivi su auto elettriche siano per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piccinini ha affermato: "Se si vuole migliorare per davvero il livello di inquinamento dell'Emilia-Romagna è necessario che tutti siano messi nelle condizioni di cambiare il proprio stile di vita, a prescindere quindi dalle disponibilità economiche di ognuno. Ecco perché prevedere, come voleva la Lega, per chi non ha le risorse sufficienti per passare all'elettrico, di doversi accontentare di cambiare il proprio impianto a benzina con uno a metano o gpl era semplicemente fuori luogo". Piccinini ha dunque concluso: "Se si vuole attuare una vera transizione ecologica, come il MoVimento 5 Stelle chiede da tempo, questa deve essere anche equa, giusta, e soprattutto per tutti". (Ren)