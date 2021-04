Egitto: Craxi su Zaki, da FI sì a mozione su cittadinanza, ma no a retorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia voterà a favore della mozione sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, perchè è necessario ribadire l’inviolabilità, ad ogni latitudine del globo, dei diritti umani riconosciuti ad ogni singolo uomo". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, intervenendo in dichiarazione di voto nell'Aula del Senato. "Credo che la mozione in discussione per avviare tempestivamente le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick Zaki la cittadinanza italiana possa essere un modo per porre l’attenzione sulla questione, una delle tante che si consumano in silenzio e tra l’indifferenza generale in molte parti del mondo. Ma - ha aggiunto la senatrice Craxi - siamo fortemente scettici che questa possa essere la strada per la liberazione di Zaki e per la soluzione della sua vicenda. Anzi, il nostro timore è che possa innescare un nuovo e più aspro contenzioso giuridico sulla vicenda, esasperare i toni e gli animi, prolungare lo stato di ingiusta detenzione di Zaki, alla cui condizione vogliamo dare una risposta e non già fare crociate sulla sua pelle. È una perplessità di non poco conto che vogliamo esternare e mettere agli atti, non solo a futura memoria - ha concluso la senatrice - ma perché abbiamo il dovere di abbandonare la retorica imperante che, specie sui temi di politica estera, ha già fatto tanti danni all’Italia".(Rin)