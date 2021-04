Ambiente: Casu (Pd), Regione Lazio a difesa cuore verde di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti, che sta già piantando 6 milioni di alberi con il progetto Ossigeno, si schiera in prima linea per difendere il cuore verde di Roma grazie a 500 mila euro per combattere il parassita che sta distruggendo gli alberi della Capitale". Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Romano Andrea Casu. "Una risposta concreta e immediata alle preoccupazioni di tutte le romane e i romani e delle associazioni e dei comitati, impegnati a difendere un patrimonio indispensabile per il presente e il futuro della nostra città", conclude Casu. (Com)