Covid: oggi la visita del commissario Figliulo in Valle d'Aosta

- Il vicepresidente della Regione Valle d’Aosta Luigi Bertschy e l’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Alessandro Barmasse hanno accolto oggi, mercoledì 14 aprile 2021, ad Aosta, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio. L'annuncio in una nota. Il commissario Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio hanno preso parte a un incontro a Palazzo regionale, presieduto dal Presidente della Regione Erik Lavevaz, in videocollegamento dalla propria abitazione dove sta trascorrendo il periodo di isolamento, alla presenza del Presidente del Consiglio permanente degli Enti locali Franco Manes, del Direttore generale e del Direttore sanitario dell’Azienda Usl Valle d’Aosta, rispettivamente Angelo Michele Pescarmona e Guido Giardini, del Coordinatore sanitario dell’emergenza Covid-19 Luca Montagnani, del Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta e del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Paolo Di Nicuolo. (segue) (Ren)