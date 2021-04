Covid: oggi la visita del commissario Figliulo in Valle d'Aosta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro, come si legge in una nota, è stato l’occasione per un confronto anzitutto sull’operatività della campagna vaccinale in Valle d’Aosta, la cui infrastruttura regionale è pronta ad aumentare il numero di vaccinazioni. Il presidente Lavevaz ha spiegato: "L’incontro con il Commissario Figliuolo e il Capo della Protezione civile Curcio è stato un’occasione importante per ribadire la disponibilità della Valle d’Aosta a imporre un’accelerazione alla campagna vaccinale, in stretta collaborazione con la struttura commissariale. L’obiettivo comune è quello di immunizzare in breve tempo l’intera comunità valdostana. Ad oggi, in Valle d’Aosta sono state somministrate 30.790 dosi su 32.470 consegnate: si tratta di un risultato di eccellenza, che mettiamo alla base del nostro impegno per una ripresa solida e duratura del nostro tessuto sociale ed economico". La visita è proseguita poi al centro di vaccinazione ad Aosta, situato all’interno del Palaindoor, una delle quattro sedi vaccinali allestite in Valle d’Aosta per la campagna anti-Covid, dove nella giornata di oggi sono state somministrate oltre 600 dosi a soggetti ultraottantenni, disabili e categorie altamente vulnerabili. (Ren)