Milano 2021: Sala, fondamentale contributo di Mu alla mia proposta politica

- "Il contributo in termini di visione e di azioni per il bene della collettività che Milano Unita può portare alla mia proposta politica è fondamentale". Lo scrive su Facebook il sindaco Giuseppe Sala, dopo l'incontro con una delegazione della lista di Milano Uniti, che si è incentrato - spiega - "sulla drammatica situazione sanitaria e sociale che la città sta vivendo e sul percorso di cambiamento che dovremo intraprendere". "Lavoriamo insieme per una Milano sempre più giusta", conclude Sala. (Rem)