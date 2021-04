Roma: Gasparri (FI), celebrare 150 anni e dare alla Capitale poteri adeguati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione che approveremo oggi giunge con ritardo ma la ritengo ancora utile per riuscire a celebrare nel modo più significativo possibile il 150esimo anniversario di Roma capitale d’Italia". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, dichiarando il voto favorevole sulla mozione sui 150 anni di Roma Capitale. "A volte mi chiedo cosa sarebbe l’Europa senza Roma, senza la sua storia, le sue vestigia, le sue opere d’arte? Credo che serva da parte di tutti noi anche un po' di orgoglio e sperare che il presidente Draghi, autorevolissimo europeo ed europeista, faccia valere il suo ruolo nel vecchio continente e anche quello di essere romano che non guasta per nulla. In tal senso, auspico che nel Recovery si trovi spazio per Roma Capitale e per le sue infrastrutture". (segue) (Com)