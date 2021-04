Roma: Gasparri (FI), celebrare 150 anni e dare alla Capitale poteri adeguati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ovviamente - aggiunge Gasparri - non dobbiamo fermarci all’anniversario, ma occorre giungere nel più breve tempo possibile a dare a Roma tutti i poteri normativi ed economici per svolgere il ruolo di capitale d’Italia. Come Forza Italia abbiamo presentato un ddl di natura costituzionale e ci sono altre proposte da approvare con legge ordinaria. Già il governo Berlusconi approvò una legge ma ora bisogna andare più in fondo attribuendo a Roma gli stessi poteri di cui godono altre capitali europee - prosegue -. A maggior ragione serviranno per Roma, che ospita anche la Città del Vaticano ed è la capitale della cristianità. Spero in conclusione che l’Osservatorio parlamentare costituito anni fa su Roma Capitale continui a lavorare sodo usufruendo dell’appoggio trasversale delle forze politiche", conclude Gasparri. (Com)