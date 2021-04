Spagna-Ucraina: ministra Esteri Laya esprime a omologo Kuleba "preoccupazione" per Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, espresso "preoccupazione" al suo omologo ucraino, Dimitri Kuleba, nel corso di una conversazione telefonica in merito all'escalation della situazione di sicurezza nel Donbass e alle violazioni del cessate il fuoco che hanno portato alla morte di diversi militari ucraini nelle ultime settimane. La ministra spagnola ha poi "espresso preoccupazione per l'accumulo di truppe russe lungo il confine ucraino e nella Crimea annessa illegalmente, in violazione degli impegni del Documento di Vienna dell'Osce", si afferma in una nota del ministero degli Esteri spagnolo. Gonzalez Laya e Kuleba hanno condiviso l'importanza del ritorno al "dialogo costruttivo" nel gruppo di contatto trilaterale dell'Osce. La ministra Gonzalez Laya ha accolto "con favore la moderazione dimostrata dalla parte ucraina", ha sottolineato il ministero degli Esteri spagnolo.(Spm)