Toscana: garante detenuti, chiarimenti su presunto vaccino a moglie direttore carcere Livorno

- Una richiesta di chiarimenti al provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per la Toscana e alla direzione generale del servizio sanitario regionale è quanto si appresta a chiedere il garante regionale dei detenuti della Toscana Giuseppe Fanfani per far piena luce sulla presunta vaccinazione della moglie del medico del carcere livornese Le Sughere. Fanfani ha spiegato: “Se confermata, sarebbe un atto di malcostume di rilevante gravità sotto il profilo etico, verificare se la dose sia stata sottratta a quelle da destinare ai detenuti verso il quali “ho un dovere giuridico di tutela”. E quindi: "Il fatto, ove confermato avrebbe una rilevanza penalistica in relazione alla quale si attende la valutazione della Magistratura competente”. (Ren)