Usa-Polonia: colloquio telefonico tra Blinken e ministro Esteri Rau su Ucraina e Afghanistan

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri polacco hanno avuto una conversazione telefonica sui temi attuali dell'agenda transatlantica. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri di Varsavia. Al centro del colloqui c'è stata la mobilizzazione di truppe russe al confine orientale dell'Ucraina e nei territori della Crimea occupata. Entrambi hanno dichiarato che l'evoluzione degli eventi nell'area è preoccupante e rappresenta un pericolo per la sicurezza internazionale. Al contempo le due parti evidenziano che la situazione è aggravata dalla mancanza di un atteggiamento costruttivo da parte di Mosca dinanzi alle iniziative diplomatiche volte a stemperare la tensione e ridimensionare i rischi. Le azioni intraprese dalla Federazione russa si traducono in una "polarizzazione della situazione nel Donbass", si legge nel comunicato. Per questo occorre continuare a sostenere l'Ucraina e "azioni, incluse misure sanzionatorie, devono essere assunte per persuadere la Russia ad allentare la tensione nelle sue relazioni con Kiev e ad attuare gli accordi di Minsk", evidenzia la diplomazia polacca. Rau ha informato Blinken dell'esito della sua visita nella capitale ucraina l'8 aprile scorso. I due capi delle diplomazie di Varsavia e Washington hanno parlato anche dell'impegno della Nato in Afghanistan e di come continuare a sostenere il processo di pace nel Paese e la sua stabilizzazione. (Vap)